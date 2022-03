Credito: Commerzbank rivede in positivo gli obiettivi di medio periodo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione del suo piano di ristrutturazione, Commerzbank intende tagliare un totale di 10 mila posti di lavoro e chiudere 340 filiali entro il 2024. A oggi, oltre seimila dipendenti hanno già lasciato la banca o hanno concluso un accordo per la fine dei rapporti. Inoltre, sono state chiuse circa 240 sedi. Nel 2021, l'istituto di credito ha realizzato un utile di 430 milioni di euro, dopo una perdita di 2,9 miliardi di euro nell'anno precedente. Per il 2022, l'amministratore delegato Manfred Knof prevede un profitto di oltre un miliardo di euro. In questo stesso anno, Commerzbank vuole pagare dividendi per la prima volta dal 2018, distribuendo agli azionisti il 30 per cento del profitto consolidato dopo aver dedotto il pagamento degli interessi per le obbligazioni At-1. Negli anni a seguire, gli azionisti riceveranno dal 30 al 50 percento dell'utile. (segue) (Geb)