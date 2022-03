Credito: Commerzbank rivede in positivo gli obiettivi di medio periodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i possibili riacquisti di azioni, Commerzbank spera nel via libera della Bce per il 2023. Inoltre, grazie alla sua considerevole attività nel settore dei clienti privati ​​e aziendali, la banca sarebbe tra quelle che trarrebbero maggiori benefici dall'aumento dei tassi di interesse da parte dell'Eurotower. Secondo “Handelsblatt”, i profitti aumenterebbero del 12,5 per cento nel 2023, a fronte del +3,2 per cento di Deutsche Bank. Intanto, Commerzbank ha dichiarato che la sua esposizione diretta alla Russia è di 1,3 miliardi di euro, pari a soltanto lo 0,4 per cento di tutti i prestiti. La banca ha poi impegni per 600 milioni di euro con un collegamento con la Russia, soprattutto per il prefinanziamento delle esportazioni di materie prime. Per l'Ucraina, il dato è inferiore ai 100 milioni di euro. (Geb)