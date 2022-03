Ucraina: Modi a presidente Consiglio Ue Michel, "angosciato" per deterioramento situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato oggi al telefono con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo riferisce l'ufficio del premier indiano, precisando che Modi ha "espresso la sua angoscia per il deterioramento della situazione e la crisi umanitaria in Ucraina", ribadendo l'appello dell'India alla cessazione delle ostilità e al ritorno al dialogo. Il primo ministro ha quindi sottolineato che l'ordine globale contemporaneo è ancorato al diritto internazionale, alla Carta delle Nazioni Unite e al rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti gli Stati. Modi, prosegue ancora la nota, ha accolto con favore i colloqui tra le due parti e ha sottolineato l'importanza di garantire un accesso umanitario libero e senza interruzioni e un movimento regolare di tutte le persone. Il primo ministro indiano ha citato infine degli sforzi compiuti dall'India per inviare aiuti urgenti, compresi i medicinali, nelle aree colpite. (Inn)