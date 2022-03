Ucraina: Fornaro (Leu), nostro orizzonte non può essere la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "L’opzione della deterrenza militare e di quella finanziaria non possono e non devono precludere comunque ad un’azione diplomatica. La Nato è una cosa, l’Unione europea deve rimanere un’altra cosa, come è sempre stato nella storia. Ai militari il compito dei militari, alla politica il compito della politica. Non prendano il sopravvento logiche militari. Proprio in questa fase così difficile, ci vuole un supplemento di ragionevolezza e spirito critico per non commettere errori irreparabili. Il nostro orizzonte non può essere la guerra". Lo ha detto il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, nella dichiarazione di voto nell’Aula sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)