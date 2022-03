Ucraina: sindaco nella regione di Zaporozhye consegna comune ai russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco del comune di Mikhailovsky (regione di Zaporozhye), Vladimir Rykun, ha tenuto dei colloqui con le truppe russe. Secondo quanto riferisce l'agenzia ucraina "Rbc", Rykun ha dichiarato che gli occupanti non spareranno al settore abitativo e non distruggeranno le infrastrutture. "La situazione è la seguente: i russi promettono di non interferire con il lavoro dei nostri servizi, promettono anche di non impegnarsi in saccheggi. Lasceranno la nostra terra tra pochi giorni", ha detto Rykun aggiungendo che nel comune viene imposto il coprifuoco. Il sindaco ha anche invitato i cittadini a rimanere calmi "e a non soccombere alle provocazioni". (Kiu)