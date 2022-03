RPT - Ucraina: Parente (Iv), facilitare vaccinazione Covid per profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti - Occorre predisporre subito un percorso facilitato per i profughi ucraini per la vaccinazione da Covid-19 e la ricerca del virus. Lo afferma la senatrice di Italia viva, Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato. "L'emergenza sanitaria, a causa del Covid, potrebbe essere nuovamente da allarme rosso in Ucraina e, di conseguenza, in tutta Europa", evidenzia Parente, sottolineando come i dati forniti dal ministero della Salute ucraino dimostrino infatti che solo il 35 per cento della popolazione ha effettuato la seconda dosa e il 36 per cento la prima. E purtroppo, con lo scoppio della guerra e la fuga di migliaia di persone e l'impossibilita' di continuare la campagna vaccinale e l'esecuzione dei tamponi, esiste un reale rischio di preoccupante peggioramento della pandemia. "Le migliaia di persone costrette a vivere nelle stazioni delle metropolitane sono ad altissimo rischio di infezione e, purtroppo, la storia ci insegna come, durante le guerre, la cancellazione dei servizi sanitari sia sempre veicolo di nuove, drammatiche malattie", prosegue la parlamentare. "Per questo - conclude - bisogna immediatamente approntare un piano europeo di assistenza per tutte le persone costrette a fuggire, non dimenticando ogni possibile forma di assistenza e di aiuto nelle strutture ospedaliere in Ucraina ancora in grado di offrire cure a tutti i malati". (Rin)