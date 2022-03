India-Polonia: Modi a colloquio con presidente Duda, grazie per assistenza in evacuazione connazionali da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato oggi al telefono con il presidente polacco Andrzej Duda, che ha ringraziato "calorosamente" per l'assistenza fornita dalla Polonia nell'evacuazione dei cittadini indiani dall'Ucraina e per "il gesto speciale" di allentare l'obbligo del visto per i cittadini indiani che attraversano il suo Paese in fuga dalla guerra. Come riferito dall'ufficio del premier indiano, Modi ha espresso il suo particolare apprezzamento per la calorosa accoglienza e l'agevolazione accordata dai cittadini polacchi ai cittadini indiani in questo momento difficile. Modi ha quindi fatto riferimento alle relazioni amichevoli tra India e Polonia, ricordando l'assistenza offerta da Varsavia in seguito al terremoto del Gujarat nel 2001. Ha inoltre ricordato il "ruolo esemplare svolto dal Maharaja di Jamnagar nel soccorso" di diverse famiglie polacche e di giovani orfani durante la seconda guerra mondiale. (segue) (Inn)