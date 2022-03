India-Polonia: Modi a colloquio con presidente Duda, grazie per assistenza in evacuazione connazionali da Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi ha quindi informato il presidente Duda che il generale V.K. Singh, ministro di Stato per i trasporti stradali, le autostrade e l'aviazione civile, sarà di stanza in Polonia come suo inviato speciale, per supervisionare gli sforzi di evacuazione dei cittadini indiani Il primo minsitro ha ribadito "il coerente appello dell'India alla cessazione delle ostilità e al ritorno al dialogo", e ha sottolineato l'importanza del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale delle nazioni. (Inn)