Roma: Sce, provvedimenti per ricucire strappo tra centro e periferia, avanti su strada giusta

22 luglio 2021

- La riqualificazione e il riuso di edifici e spazi in aree urbane ad alto indice di vulnerabilità sociale; la realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell'infanzia oltre il Gra, insieme all'ampliamento dell'offerta educativa 0-6 in tutto il territorio cittadino; il potenziamento del servizio idrico nei quartieri più periferici in cui è estremamente carente, combinato a un'azione di ammodernamento dell'intera rete gestita da Acea: i tre punti compresi in diversi provvedimenti della giunta capitolina che "abbiamo approvato come Sinistra civica ecologista, assieme alla maggioranza di cui facciamo parte e con il sindaco Roberto Gualtieri" sono "linee strategiche per ricucire lo strappo tra il centro e le periferie dentro e fuori il Gra e per migliorare l'accesso ai servizi dei cittadini e delle cittadine di Roma". Lo scrive in un messaggio su Facebook la lista Sinistra civica ed ecologista. "Siamo convinti che questa sia la strada giusta: portare investimenti e servizi nei quartieri della città più sofferenti, quelli colpevolmente abbandonati negli ultimi anni e gravati dalle crisi economiche, è l’unica via per contrastare le disuguaglianze e rafforzare la coesione sociale di Roma, guardando al modello della città dei 15 minuti. Noi ci siamo e faremo la nostra parte", conclude il messaggio. (Rer)