Ucraina: Paesi di Agenzia internazionale energia liberano 60 milioni di risorse strategiche di petrolio

- I 31 Paesi membri dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) hanno deciso di liberare oltre 60 milioni di barili di petrolio dalle rispettive riserve strategiche, come "messaggio forte e unitario ai mercati" che la crisi in Ucraina non porterà a un calo delle forniture globali. Presieduta dalla segretario di stato Usa all'Energia, Jennifer Granholm, la giunta straordinaria di governo dell'Aie "ha preso atto dell'impatto sulla sicurezza energetica", causato dall'azione delle forze russe ed "espresso sostegno alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale". "La situazione dei mercati energetici è molto grave e richiede la nostra piena attenzione", ha detto il direttore esecutivo dell'Aie, Fatih Barol, sottolineando la "minaccia" alla "sicurezza energetica globale" nel momento in cui l'economia mondiale è alle prese con una "fragile ripresa". (segue) (Nys)