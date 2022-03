Ucraina: Paesi di Agenzia internazionale energia liberano 60 milioni di risorse strategiche di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad attingere alle proprie riserve in maniera coordinata si trova quindi un nutrito gruppo di Paesi alleati, fra i quali l’Italia, la Germania, il Regno Unito, l’Olanda, il Giappone e la Corea del Sud. Nelle ultime settimane i funzionari del governo federale statunitense hanno avuto diversi colloqui con le controparti dei Paesi produttori di petrolio per evitare squilibri sul mercato. La parte più cospicua dell'intervento la sosterrà l'amministrazione Usa: impegnata a contenere i prezzi delle benzine sul mercato interno, la Casa Bianca metterà a disposizione ben 30 milioni di barili, anche se il segretario Granhlom non esclude ulteriori interventi. (segue) (Nys)