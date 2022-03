Ucraina: Paesi di Agenzia internazionale energia liberano 60 milioni di risorse strategiche di petrolio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'Aie, ricorda il comunicato, hanno scorte di emergenza pari a 1,5 miliardi di barili di petrolio. La decisione di oggi, due milioni di barili al giorno per 30 giorni, interessa il 4 per cento delle scorte strategiche. Si tratta del quarto intervento coordinato dell'agenzia fondata nel 1974 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse): decisioni analoghe erano state prese nel 1991, nel 2005 e nel 2011. La Russia, si legge ancora nella nota, "è il terzo produttore mondiale di petrolio e il più grande esportatore": circa 5 milioni di barili a giorno venduti oltre confine, il 12 per cento del commercio globale. Circa il 60 per cento delle esportazioni di greggio dalla Russia vanno in Europa e un altro 20 per cento in Cina. (Nys)