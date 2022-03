Ucraina: Zelensky, abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza se Nato non ci accetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno che vengano elaborate delle garanzie per la sua sicurezza se gli Stati membri della Nato non sono pronti ad accettarla nell'alleanza. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyin un'intervista alla stampa internazionale, ripresa dall'agenzia l'ucraina "Rbc". Secondo Zelensky, Kiev richiederà garanzie di sicurezza legale se la Nato chiuderà la porta alle prospettive di adesione dell'Ucraina. "I nostri partner, se non sono pronti ad accettare l'Ucraina nella Nato, perché la Russia non vuole che l'Ucraina sia nella Nato, devono sviluppare garanzie di sicurezza comuni per l'Ucraina", ha detto Zelensky, aggiungendo che è necessario garantire l'integrità territoriale, la protezione delle frontiere, le relazioni speciali con tutti i vicini e la sicurezza. Secondo quanto ricorda l'agenzia "Rbc", in precedenza Zelensky ha dichiarato di essere pronto a discutere dello status neutrale dell'Ucraina, ma Kiev "ha bisogno di chiare garanzie di sicurezza dalla Russia". (Kiu)