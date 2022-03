Spagna: Ayuso (Pp), il partito ha indagato più su di me che sul premier Sanchez o governi di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha approfittato della direzione nazionale di oggi del Partito popolare (Pp) spagnolo per continuare ad attaccare i vertici del suo partito. "Magari si fosse indagato sul presidente del governo, Pedro Sanchez e altri governi (locali) di sinistra fossero stati oggetto di indagini con la stessa precisione dei membri del partito, della Comunità di Madrid o della mia famiglia", avrebbe detto Ayuso secondo fonti a lei vicine consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press". Secondo la presidente madrilena, infatti, i socialisti solo come governo nazionale avrebbero "sperperato" oltre 300 milioni di euro in acquisti difettosi di materiale sanitario. "Perché pensate che ci siano tanti dirigenti in altre regioni che non dicono niente di tutto questo?", ha chiesto la presidente della Comunità di Madrid davanti ai suoi compagni di partito, tra i quali lo stesso Pablo Casado. (segue) (Spm)