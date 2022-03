Spagna: Ayuso (Pp), il partito ha indagato più su di me che sul premier Sanchez o governi di sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ayuso ha ricordato che dopo la sua ampia vittoria il 4 maggio dello scorso anno, il Pp era riuscito ad avere "una sinistra alle corde, screditata, spogliata degli effetti della sua stessa propaganda, ma, soprattutto, un centrodestra entusiasta, convinto e forte". La leader popolare ha poi rivendicato il fatto che la sua giunta "non ha mai fatto altro che agire con rettitudine e grande professionalità" e ha assicurato che "non ha mai beneficiato nessun membro della famiglia", in particolare la sua. "Né parente, né amico. Non troverete un esempio che mi smentisca. Il famoso contratto, di cui si è parlato in tutte le redazioni perché c'è stata una missione commissionata da questa casa per renderlo noto, era un contratto che non era mio", ha attaccato Ayuso nel ricordare la "guerra" esplosa il 17 febbraio scorso con i vertici del Pp ed, in particolare, il presidente Casado. si sono lanciati pesanti accuse per un presunto scandalo legato al traffico di influenze. La vicenda intorno a cui gira lo scontro fra i due vede coinvolto il governo regionale di Madrid, che avrebbe autorizzato nell'aprile del 2020 un contratto per l'acquisto di mascherine per 1,5 milioni di euro. Nell'affare sembrerebbe aver avuto un ruolo da mediatore il fratello della presidente Ayuso. La presidente madrilena ha ammesso che suo fratello avrebbe percepito un compenso di 55 mila euro più Iva dalla società Priviet Sportive, ma non per ottenere un contratto con l'amministrazione regionale quanto per il pagamento del lavoro svolto per ottenere le mascherine chirurgiche dalla Cina e per il loro trasferimento a Madrid. (Spm)