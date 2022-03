Ucraina: Marin (CI), sanzioni decisione più giusta, Italia in prima fila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sanzioni sono la decisione più giusta, l’Italia è in prima fila in questo campo. A me sembra che il governo italiano stia facendo tutto il suo dovere. Crediamo che la guerra debba finire prima possibile: purtroppo, in questo caso, non dipende solo da noi". Lo ha sottolineato il capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, Marco Marin, nella dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)