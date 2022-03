Imprese: Nexi, Luisa Torchia si dimette dal Cda dopo cooptazione in Generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luisa Torchia ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Nexi. Lo riferisce una nota, precisando che Luisa Torchia non è membro di alcun comitato, né possiede azioni della società. Le dimissioni sono dovute all’assunzione di analoga carica di amministratore presso Assicurazioni Generali. Il board “ringrazia Luisa Torchia per l’impegno profuso e per il contributo apportato in questi anni all’interno del consiglio di amministrazione”. (Com)