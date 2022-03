Trasporti: Artusa (St), grazie a commissione Camera, chiesti interventi per sostenere Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo la commissione trasporti della camera per averci convocato oggi in audizione sulle conseguenze del caro carburante. Quantomeno il Parlamento ha dimostrato che il problema non impatta solo sul trasporto merci, ma anche sul trasporto persone. Non essendo esentati, a differenza dei colleghi europei, abbiamo presentato richieste di intervento immediato come un ristoro del 50 per cento, delle accise pagate dalle nostre aziende nell'ultimo anno". Lo afferma in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "Ma abbiamo anche proposto misure innovative come il prezzo politico del carburante sul quale applicare un automatismo di riduzione delle tasse che pesano per il 60 per cento sul prezzo al distributore - dice Artusa -. Inoltre è necessario un intervento legislativo per adeguare i contratti con le Pa e tra privati laddove si verifichino aumenti così rilevanti del carburante. Nel frattempo va sospeso il ticket di ingresso alle città turistiche. Non ha alcun senso fare finta di niente e continuare a chiedere centinaia di euro per una gita o un servizio scolastico a un comparto ancora in difficoltà per le restrizioni Covid e alle prese col salasso del gasolio". (Com)