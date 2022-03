Francia: Macron, da oggi entra in vigore il Contratto di impegno giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia entra oggi in vigore il Contratto di impegno giovani. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su Twitter. Il dispositivo, annunciato nel novembre scorso dal governo francese, punta a lottare contro la disoccupazione tra i più giovani, i particolare i Neet, acronimo anglosassone che identifica chi non è in formazione e non ha un lavoro. Il primo ministro Jean Castex e la ministra del Lavoro Elisabeth Borne si sono recati nel dipartimento della Seine Saint Denis per assistere alla firma dei primi contratti. Tutti i Neet potranno accedere al programma, che punta ad arrivare a 400 mila giovani. Il Contratto di impegno giovani prevede, tra l'altro, dalle 15 alle 20 ore di accompagnamento a settimana.(Frp)