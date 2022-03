Ucraina: Zanni (Lega), adesione a Ue non è tema principale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea non è il tema principale. Lo ha detto l'eurodeputato della Lega e presidente del gruppo di Identità e democrazia, Marco Zanni, a margine della plenaria straordinaria del Parlamento europeo. "Capisco l'emotività. Oggi credo che questo non sia il tema principale, né quello di cui hanno bisogno gli ucraini", ha detto. "Ne discuteremo, senza dubbio. Ma dobbiamo discuterne con razionalità, c'è un processo che è molto complesso, e ricordandoci di non commettere gli stessi errori commessi in passato: far credere all'Ucraina che l'adesione all'Ue e alla Nato si fa con uno schiocco di dita per poi, magari, far qualche passo indietro di fronte a una aggressione", ha specificato Zanni. "Se ne parlerà, ma lo si deve fare con pragmaticità e con rispetto di tutti quei Paesi che, pur non essendo fortunatamente sotto le bombe, hanno intrapreso questo percorso molto prima, con grandi sforzi di riforme", ha concluso. (Beb)