- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha firmato oggi il decreto per la nomina di Gabriela Dancau come nuova ambasciatrice in Italia ed a Malta residente a Roma. E' quanto si legge in una nota della presidenza romena. Contestualmente, il presidente romeno ha nominato l'ex ambasciatore in Italia, George Bologan, come nuovo ambasciatore della Romania in Spagna. (Rob)