Sanità: 18 milioni di investimenti per l'alto Friuli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti degli interventi presentati oggi erano già stati inseriti nella riforma sanitaria del 2019, ma sono stati rallentati a causa dell’emergenza pandemia. “Ora dobbiamo dare corpo alle opere, ma anche fare grandi passi avanti nella formazione del personale che è uno dei grandi problemi del Paese”, ha detto l’assessore regionale alla Salute e vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Ricciardi. L’assessore ha ricordato come nell’ultima legislatura siano stati messi a disposizione 750 milioni di euro - di cui 450 milioni tratti dal bilancio regionale – a fronte dei 200 milioni della precedente. “È un lavoro che ha alla base una strategia e una progettualità che tiene conto della necessità di investire nel capitale umano e che deve essere compatibile con la sostenibilità per dare quei benefici al cittadino all’interno di un sistema che si deve trasformare”. Per l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a capo della cabina di regia per il coordinamento dei progetti di attuazione del Pnrr in Regione, l’incontro di presentazione degli investimenti sulla sanità dell’Alto Friuli rappresenta “un segnale concreto dell’Amministrazione regionale per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini”. (Frt)