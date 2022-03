Municipio Roma II: sottoscritto protocollo con Cgil Cisl e Uil per supporto anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto ieri il Protocollo di relazioni sindacali con il Municipio Roma II. "Il protocollo apre un percorso di partecipazione democratica tra le parti firmatarie e risponde all'esigenza dell'amministrazione municipale e delle organizzazioni sindacali secondo le rispettive prerogative, di individuare strumenti efficaci, iniziative e interventi che possano rispondere ai bisogni della popolazione anziana". Lo dichiarano in una nota Spi Cgil Roma Est Valle dell'Aniene, Fnp Cisl di Roma Capitale e Rieti e Uil Pensionati Lazio. "A tale fine la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, con l'assessore municipale alle Politiche sociali, Gianluca Bogino, hanno concordato l'istituzione di un tavolo permanente per le politiche per gli anziani", continuano. "Al riguardo è stato già definito un calendario di incontri per la discussione dei seguenti temi: Residenzialità e semi-residenzialita'; politiche co-abitative; povertà', isolamento e solitudine; centri sociali anziani; invecchiamento attivo; non autosufficienza; assistenza domiciliare", concludono gli esponenti sindacali. (Com)