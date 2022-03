Ucraina: servizi segreti, Russia prepara provocazione per trascinare bielorussi in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia starebbe preparando "una deliberata provocazione" per trascinare le truppe bielorusse nella guerra in corso in Ucraina. Lo hanno riferito i servizi segreti di Kiev secondo quanto rilanciato sul canale Telegram della Direzione dell'intelligence del ministero della Difesa di Kiev. Secondo le fonti ucraine, sarebbero stati avvistati circa 300 carri armati di Minsk nelle aree di confine, in territorio bielorusso. "Il convoglio non ha ancora attraversato il confine ed è in attesa di percorrere la rotta Pinsk - Ivanovo - Drahichyn (a circa 30 chilometri dal confine di Stato dell'Ucraina). Si prevede che la Russia pianifichi di effettuare una provocazione deliberata per giustificare il previsto attacco di truppe bielorusse", ha scritto il ministero della Difesa. (Kiu)