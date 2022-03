Covid: 1.495 nuovi casi di contagio, 3.094 guariti e 14 decessi in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.187.668 casi di positività, 1.495 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.194 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.440 molecolari e 12.754 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 6,4 per cento". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna nel consueto bollettino sull'emergenza: "I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 65 (-11 rispetto a ieri, pari a -14,5 per cento), l'età media è di 62,6 anni. Sul totale, 34 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 59,8 anni), il 52,3 per cento; 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.352 (-70 rispetto a ieri, -4,9 per cento), età media 75 anni". (segue) (Ren)