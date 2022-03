Covid: 1.495 nuovi casi di contagio, 3.094 guariti e 14 decessi in Emilia Romagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infine: "I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.401 (-1.613). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 30.984 (-1.532), il 95,6 per cento del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Le persone complessivamente guarite sono 3.094 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.139.348. Purtroppo, si registrano 14 decessi. Non si registrano decessi in provincia di Reggio Emilia, Rimini e nel Circondario Imolese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 15.919". (Ren)