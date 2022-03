Rifiuti: Diaco (M5s), Pd irresponsabile avalla ampliamento discarica di Cava Covalca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seduta odierna dell'Assemblea capitolina abbiamo manifestato tutta la nostra contrarietà al progetto di ampliamento della discarica di rifiuti inerti di Cava Covalca, sita in località via Laurentina km 11,200". Lo dichiara, in una nota stampa, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5s Daniele Diaco. "Dobbiamo purtroppo registrare la scarsa sensibilità al tema ambientale e alla salute dei cittadini del Municipio IX da parte del Partito Democratico, che ha deciso di andare contro gli interessi dei cittadini bocciando la mozione a mia prima firma con cui il M5S chiedeva al Sindaco e all'assessora Alfonsi di bloccare il suddetto progetto presentato dalla Soc. Cortac, la cui procedura di Via è già stata autorizzata dalla Regione Lazio nonostante il parere negativo espresso dall'Amministrazione Raggi nell'estate 2020". (segue) (Com)