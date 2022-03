Rifiuti: Diaco (M5s), Pd irresponsabile avalla ampliamento discarica di Cava Covalca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nel corso degli anni Nova si è affermata per competenza e professionalità, diventando un punto di riferimento attendibile nel panorama giornalistico nazionale e locale" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Non solo: la nostra mozione impegnava altresì il sindaco e l'assessora a richiedere il riconoscimento di area a rischio per l'intero territorio a ridosso del sito di Cava Covalca ai sensi della Legge regionale 13/2019, alla luce della presenza di altre discariche quali quella dei rifiuti speciali pericolosi di Ecofer, quella di Adrastea s.r.l. in via Giovanni Canestrini e gli impianti di Quattro A s.r.l. e di Lazio Maceri che insistono, rispettivamente, nelle zona Selvotta e Vallerano. L'ampliamento della discarica richiesto dalla società Cortac, è opportuno ricordarlo, comporterà il cambio di destinazione urbanistica da 'verde e servizi pubblici' a 'infrastrutture tecnologiche', causando oltretutto la limitazione degli standard urbanistici di piano statuiti in sede di stipula delle relative convenzioni urbanistiche ivi insistenti facenti, peraltro, parte di piani di zona di edilizia residenziale pubblica. Un vero e proprio danno per i cittadini del Municipio IX ivi residenti che si troveranno a scontare le conseguenze di un progetto fortemente lesivo dell'ambiente e della salute pubblica su cui noi, assieme alla capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi del Municipio IX Carla Canale, continuiamo a ribadire con fermezza la nostra contrarietà", conclude. (Com)