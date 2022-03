Ucraina: Bonomi, democrazia valore universale, su energia servono decisioni coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ferma condanna condivisa alla guerra in Ucraina, la necessità di implementare una politica energetica comune in Europa per far fronte ai fabbisogni del Paese e delle imprese attraverso un comitato nazionale di crisi, tra il governo e Confindustria, e la costituzione di un organo garante a livello europeo per la misurazione degli impatti della crisi in atto e la definizione delle contromisure da adottare. Sono le principali evidenze e proposte emerse nel corso del Consiglio generale di Confindustria, tenutosi oggi, alla presenza di numerosi imprenditori del sistema. “L’attacco russo all’Ucraina è una gravissima violazione della libertà e dell’autodeterminazione di una nazione: è un attacco che in alcun modo può essere giustificato dall’adesione alla Nato, che nei decenni successivi alla caduta del Muro hanno liberamente espresso numerosi paesi, baltici ed esteuropei”, ha affermato il presidente Carlo Bonomi nella sua relazione, ribadendo il sostegno di Confindustria alla linea del presidente del Consiglio, Mario Draghi, di piena condivisione delle misure che l’Unione europea sta adottando verso la Russia. “Unione europea e Nato sono i due pilastri fondamentali della nostra collocazione internazionale, e in quelle sedi si devono adottare tutte le misure necessarie contro ogni tentativo di calpestare libertà e sovranità dei popoli con l’uso della forza”, ha aggiunto Bonomi. (segue) (Com)