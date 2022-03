Ucraina: Bonomi, democrazia valore universale, su energia servono decisioni coraggiose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio, si legge in una nota, ha espresso preoccupazione per gli effetti che l’invasione dell’Ucraina avrà sugli interessi nazionali, in aggiunta ai molteplici gravi fattori che da novembre hanno preso a frenare il rimbalzo del Pil. Dal problema della dipendenza dal gas russo, che in Italia copre una quota maggiore del consumo totale di energia e una quota molto maggiore di produzione di energia elettrica, al tema dei rincari energetici e delle materie prime. Secondo il Centro Studi di Confindustria, i nuovi picchi di prezzo in relazione alla crisi Ucraina potrebbero far salire la bolletta dell’industria a 51 miliardi nel 2022. Al tema dell’export verso la Russia, che per alcune filiere industriali rappresenta una quota elevata del proprio fatturato: arredamento, legno, abbigliamento e prodotti in pelle, a cominciare dal distretto della scarpa nelle Marche. Oltre alla necessità di tutelare le imprese italiane presenti in Ucraina e lo stock degli investimenti diretti delle imprese italiane in Russia: 442 sussidiarie italiane operanti, con quasi 35 mila addetti e un fatturato annuale di 7,4 miliardi. “L’approccio alla politica energetica deve radicalmente mutare: finora il conto di errate scelte politiche è sempre stato presentato all’industria, per questo chiediamo al governo un confronto permanente di emergenza sulla valutazione delle conseguenze di questa crisi e l’avvio di un lavoro congiunto essenziale non solo per l’industria ma per la crescita dell’intero Paese”, ha aggiunto. (segue) (Com)