Ucraina: Bonomi, democrazia valore universale, su energia servono decisioni coraggiose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, prosegue la nota, gli industriali hanno condiviso la necessità di aumentare drasticamente nei prossimi anni la quota di Gnl liquido via mare, diversificandone al massimo i Paesi di provenienza, e con impianti offshore di arrivo: potenziare la quota strutturale di energia da rinnovabili riservata alle imprese, che può realisticamente sopperire una quota rilevante di fabbisogno energetico in sostituzione al gas; e arrivare a un forte aumento dell’estrazione delle riserve nazionali di gas che superi il limite di 2 miliardi di metri cubi annui attualmente definiti dal governo. Essenziale, secondo Bonomi, che ci sia un “vero mercato europeo dell’energia per metterli davvero in comune: occorre quindi, abolire i dazi transfrontalieri, che ancor oggi distorcono i prezzi a nostro svantaggio; e chiedere alla Ue una sospensione temporanea del sistema Ets, che vede oggi la speculazione finanziaria far salire il costo della CO2 a svantaggio dell’industria italiana molto più decarbonizzata di quella tedesca”. “Siamo consapevoli che la risposta coordinata all’emergenza militare e umanitaria viene oggi prima di tutto e dobbiamo essere tutti ancora più consapevoli che quello che sta accadendo avrà conseguenze molto serie sulla nostra economia e su quella di tutta Europa: infatti, dove non c’è democrazia non può esserci né mercato e né impresa, necessarie per costruire il futuro sostenibile dei nostri figli e del pianeta”, ha concluso. (Com)