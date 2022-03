Imprese: cultura industriale, Fondazione Leonardo e Fondazione Feltrinelli insieme a Bologna il 3 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli presentano “Tempi Moderni 2050”, un ciclo di tre incontri in tre città italiane (Varese, Lecce e Bologna) per portare al centro del dibattito il tema dei distretti industriali e un nuovo modello di valorizzazione del capitale umano e sociale, in grado di riattualizzare le tradizioni attraverso percorsi professionali aggiornati e la creazione di "distretti delle competenze" per le nuove generazioni. Lo riferisce una nota. Giovedì 3 marzo alle ore 18:30 ci sarà la seconda tappa a Bologna, presso la Biblioteca Salaborsa, con Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna; Sonia Bonfiglioli, presidente del Gruppo Bonfiglioli; Alessandro Nanni, Università di Bologna e amministratore delegato di AgroMateriae; e Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista. L’Emilia-Romagna, prosegue la nota, è infatti un territorio che storicamente ha saputo coniugare tradizione e innovazione all’interno del settore produttivo. Ne sono un esempio gli Its sul territorio, che propongono percorsi in aree strategiche con l'obiettivo di rispondere in modo efficace alle richieste di competenze del sistema produttivo. L’incontro intende analizzare la sinergia fra patrimonio produttivo e formazione e le possibili innovazioni in questa direzione, attraverso la creazione di distretti delle competenze in grado di rilanciare la crescita sostenibile di territori con percorsi professionali aggiornati e sfruttando le potenzialità del digitale. (Com)