Libia: governo di Tripoli respinge voto Parlamento di Tobruk, “quorum non raggiunto”

- Il Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba respinge il voto di fiducia da parte del Parlamento di Tobruk alla nuova squadra governativa presentata dal primo ministro designato, Fathi Bashagha. Il portavoce della Camera dei rappresentanti, Abdullah Bliqah, ha riferito che il nuovo esecutivo avrebbe ricevuto 92 voti a favore, superando di poco il quorum di 86 parlamentari. In una nota, tuttavia, il Gun ha parlato di “frode nel conteggio” e di mancato raggiungimento della soglia minima. “Ci sono membri del Parlamento che non hanno partecipato alla sessione, ma i loro voti sono stati conteggiati”, riferisce il governo di Tripoli in una nota. Il premier Dabaiba finora si è sempre rifiutato di riconoscere l’intero processo. Vale la pena ricordare che il capo del governo uscente riuscì a ricevere un totale di 133 voti nel voto di fiducia tenuto nel 2021 nella città di Sirte. Il premier di Tripoli, inoltre, contesta poi il voto di “sfiducia” contro di lui approvato nel settembre dello scorso anno senza raggiungere il quorum di 120 deputati, come previsto nell’Accordo politico libico del 2015. “Questa truffa è iniziata quando è stata ritirata la fiducia al Governo di unità nazionale il modo fraudolento”, prosegue il governo. “Il governo continua il suo lavoro e non presterà attenzione a questa assurdità. Concentreremo i nostri sforzi per completare le elezioni il prossimo giugno”, conclude la nota del Gun. Una dichiarazione della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) è attesa a breve e dovrebbe fare maggiore chiarezza sulla validità del voto tenutosi oggi in Cirenaica. (Lit)