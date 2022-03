Speciale infrastrutture: Roma metropolitane, assessore, entro marzo soluzione a Corte conti su contenzioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al contenzioso che riguarda Roma Metropolitane, entro la fine del mese di marzo, il Campidoglio potrebbe trovare una soluzione che comunicherà alla Corte dei Conti. Lo ha detto l'assessore capitolino alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, intervenendo alla tavola rotonda "La mobilità di Roma e del Lazio: prospettive di un futuro presente", organizzata dalla Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit-Cisl Lazio e Uil Trasporti Lazio, presso il DnB House Hotel a Roma. "Dobbiamo lavorare sull'indefinizione del contenzioso che è maturato negli anni: c'è una richiesta di 1,4 miliardi nei confronti della società - ha aggiunto l'assessore -. Mi sto dedicando giorno e notte a risolvere questa vicenda, soprattutto per quello che riguarda la Metro C, ma anche la B e la D. Se non risolviamo il contenzioso non vanno avanti Roma Metropolitane né la cura del ferro. Spero entro il 31 marzo di dire alla Corte dei Conti, che ci sta sul collo, di avere una soluzione, spiegargli le modalità e poi attivare un piano di risanamento per Roma Metropolitane", che deve diventare "una stazione appaltante non solo delle metro ma di tutte le infrastrutture, magari chiamandola Roma Infrastrutture", ha concluso l'assessore Patanè. (Rer)