Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Tancredi, accordi su infrastrutture dovrebbero ridurre portata ricorsi, ma aspettiamo udienza di giugno

- "Sui ricorsi ci sarà udienza a giugno, aspettiamo l'udienza confidando che la giustizia amministrativa faccia il suo corso. Gli accordi recentemente raggiunti con il ministero delle infrastrutture e la società Serravalle sugli accessi all'area probabilmente ridurranno molto la portata motivazionale dei ricorsi, però dobbiamo attendere l'esito". Lo ha affermato l'assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, dopo la sua visita all'area di Milano Santa Giulia per verificare lo stato dei lavori di bonifica per la costruzione dell'arena per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026. "Per progetti di rigenerazione urbana di queste dimensioni putroppo non mancano mai i ricorsi – ha aggiunto Tancredi -. Non è una situazione straordinaria, purtroppo è abbastanza normale. Chiaro che se queste situazioni non ci fossero sarebbe meglio, ma è nell'iter dei procedimenti. Però già quello che sta accadendo dimostra che ci si crede in questo progetto, ci credono il Comune e i soggetti attuatori. Un investimento di questo tipo e una partenza sulle bonifiche direi che dimostra che stiamo tutti andando avanti e andremo avanti". (Rem)