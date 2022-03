Speciale infrastrutture: Città metropolitana Roma, Consiglio approva linee guida su piani urbani integrati e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio metropolitano di Roma ha approvato all'unanimità la delibera contenente linee guida dei Piani urbani integrati, proposta dal sindaco Roberto Gualtieri. Le linee guida definiscono cinque progetti integrati del valore complessivo di oltre 330 milioni di euro, per realizzare lavori di recupero delle aree urbane, con l'obiettivo di favorire il benessere della popolazione, l'inclusione e l'integrazione sociale, con particolare attenzione alle comunità fragili e all'accessibilità, raggiungendo anche le zone più marginali dell'area metropolitana. "In particolare - si legge in una nota -, le tipologie di intervento previste riguardano, in via esemplificativa: il miglioramento dell'efficienza energetica; miglioramento funzionale dell'esistente; interventi che riguardano la realizzazione di infrastrutture lineari, come percorsi ciclopedonali, collegando comuni limitrofi e migliorando dunque il sistema di mobilità sostenibile e del benessere psicofisico nel territorio metropolitano". (Com)