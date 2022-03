Speciale infrastrutture: Vodafone aderisce a Piano voucher Mise per accelerare di digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Business aderisce al piano voucher promosso dal ministero dello Sviluppo economico per accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia. Dal primo marzo le micro, piccole e medie imprese con fino a 250 dipendenti e con un massimo di 50 milioni di euro di fatturato annuo possono accedere al "Piano voucher per le imprese" promosso dal ministero dello Sviluppo economico che prevede l’erogazione di un voucher per connettività ultraveloce. Il "Piano voucher per le imprese" - spiega Vodafone in una nota - prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 2.000 euro, sulla base delle caratteristiche della connettività, per l’attivazione di contratti di connettività con velocità in download fino a 1 Gbit/s (e superiori), della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi; è previsto, inoltre, un ulteriore contributo di 500 euro per le sedi che hanno necessità di essere connesse con infrastrutture in fibra ottica Ftth. L’erogazione di un voucher connettività si applica in caso di richiesta di attivazione di nuovi servizi di connettività o in presenza di step change, inteso come incremento della velocità di connessione già attiva con Vodafone o con altro operatore. (Com)