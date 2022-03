Speciale infrastrutture: Lavrov, Occidente deve smettere di creare installazioni militari in Paesi ex sovietici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente dovrebbe rifiutarsi di creare installazioni militari sul territorio dei Paesi un tempo membri dell'ex Unione Sovietica che non appartengono della Nato, compreso l'uso delle loro infrastrutture per condurre qualsiasi attività militare. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo, da Mosca, alla Conferenza sul disarmo dell'Onu in corso a Ginevra. Secondo lui, l'Occidente non ha ancora dimostrato di essere pronto a fornire alla Russia garanzie di sicurezza a lungo termine giuridicamente vincolanti, in particolare, astenendosi dall'espansione dell'Alleanza atlantica. In particolare il diplomatico ha ribadito che è necessario il ritiro della "formula di Bucarest", secondo cui l'Ucraina e la Georgia diventeranno membri della Nato. "Il raggiungimento di questi obiettivi è per noi di fondamentale importanza", ha aggiunto il ministro, sottolineando come sia necessario riportare le infrastrutture militari del Patto atlantico allo stato del 1997, quando fu firmato l'atto costitutivo del Consiglio Russia-Nato. (Rum)