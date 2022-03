Rifiuti: Cgil Roma e Lazio, chiesto incontro a Zingaretti su biodigestore a Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autorizzazione per la costruzione del biodigestore in località Monna Felicita (da 120 mila tonnellate annue)" a Civitavecchia "deve essere rimessa in discussione". E' quanto affermano in una nota la Cgil di Roma e del Lazio e la Cgil di Roma nord, Civitavecchia Viterbo in una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al vicepresidente della giunta regionale Daniele Leodori, all'assessore al ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani e all'assessora alla transizione ecologica Roberta Lombardi, chiedendo un incontro. "Un impianto così grande - scrivono - è del tutto sproporzionato rispetto ai bisogni della provincia nord di Roma, fa proseguire il 'turismo dei rifiuti' ed eleva in modo inaccettabile il transito dei veicoli che li trasportano, riversa l'immondizia prodotta da un territorio fuori dai suoi confini e garantisce solo profitto ai privati. In questo modo si dà ragione a chi fino ad oggi ha considerato l'intera Città Metropolitana di Roma Capitale un unico Ambito territoriale ottimale, con lo scopo di esentare Roma dal processamento dei rifiuti". (segue) (Com)