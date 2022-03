Rifiuti: Cgil Roma e Lazio, chiesto incontro a Zingaretti su biodigestore a Civitavecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Questa autorizzazione "si pone di fatto fuori dai criteri individuati nel nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti - si legge- approvato da questa stessa giunta regionale nel 2020 in quanto, oltre a sovraccaricare una porzione di provincia già martoriata da anni di sconci ambientali, non garantisce la chiusura del ciclo dei rifiuti in ogni singolo Ato compreso il sub-Ato di Roma, non tiene conto del parere contrario della competente Asl, è rilasciata sulla base del silenzio assenso di numerosi uffici, è carente in quanto ad analisi e pareri sulle risorse idriche a rischio di inquinamento. Infine, in questo modo non si dà alcuna forza alla consultazione dei cittadini e non sono coinvolti i sindacati, da sempre presenti nelle vertenze attivate in difesa dell'ambiente, al contrario di quanto richiesto dal sindacato fin dallo scorso mese di maggio 2021 in tema di cabina di monitoraggio del piano. È indispensabile anche per segnare una forte discontinuità rispetto alle passate vicende dei rifiuti della Capitale, sospendere in autotutela l'autorizzazione e, per evitare l'enorme mole di ricorsi che è facile prevedere, riaprire il confronto sul territorio con tutti i portatori di interessi. Inoltre, per sancire il principio secondo il quale ogni territorio deve chiudere il ciclo dei rifiuti al suo interno, è necessario portare ad approvazione la legge regionale sugli enti di gestione degli Ato". (Com)