Sudan: proteste anti-golpe, uccisi altri due manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due manifestanti sono morti nelle nuove proteste di piazza che si sono tenute ieri in Sudan contro il colpo di Stato dello scorso 25 ottobre. Lo rende noto in un comunicato il Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd), secondo cui una persona non identificata è stata uccisa da un proiettile che l'ha colpita alla testa a Omdurman e un'altra dopo essere stata colpita all'addome e al torace con un fucile a cartuccia a Bahri. Migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade della capitale Khartum in una protesta chiamata “Power to the People” organizzata dai Comitati di resistenza a quattro mesi dall'inizio delle proteste anti-golpe. Nella capitale i manifestanti hanno raggiunto il Palazzo presidenziale intonando slogan antimilitari e chiedendo il ripristino di un governo di civili. Proteste simili sono state organizzate nelle altre due città-satellite della capitale, Khartoum Nord e Omdurman. Il capo del Consiglio sovrano, Abdel Fattah al Burhan, ha dichiarato più volte di aver ordinato di non usare violenza letale contro manifestanti e ospedali, tuttavia le forze di sicurezza hanno in più occasioni sparato proiettili contro i manifestanti e hanno attaccato gli ospedali. Domenica scorsa migliaia di madri e padri hanno tenuto una manifestazione nella città di Khartum per esprimere il loro sostegno alle continue proteste portate avanti dai giovani sudanesi. Proteste simili si sono svolte in altri Stati. Dall'inizio dell'ultima ondata di proteste, ad ottobre, sono state uccise circa 85 persone. (Res)