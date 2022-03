Energia: Spagna, ministra Ribera, pronti a nuovo sforzo per contenere prezzi elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è pronto a compiere presto uno "sforzo supplementare" in coordinamento con l'Unione europea per ridurre il prezzo delle bollette elettriche. Lo ha annunciato la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, in un'intervista televisiva a "Tve", spiegando che le misure che sono state adottate fino a questo momento non sono state "sufficienti" a contenere sensibilmente i prezzi. RIbera ha ricodato che nei giorni scorsi è stata in contatto con l'Algeria, che si è offerta di fornire più gas naturale sia alla Spagna che al resto d'Europa, se necessario. Ribera ha garantito che la sicurezza dell'approvvigionamento è "assicurata" per questo inverno in Europa, soprattutto in Spagna, che "ha una gamma più ampia" di fornitori rispetto ad altri Paesi. Tuttavia, la ministra ha evidenziato che è necessario lavorare su un programma di fornitura di riserve per garantire che il prossimo inverno non ci siano problemi. Ribera ha affermato che, anche se la soluzione strutturale più importante deve venire dall'Europa, dato che la regolamentazione del mercato dell'elettricità e la formazione dei prezzi dipende da essa, il governo spagnolo deve fare "uno sforzo supplementare" per incorporare nuove misure di protezione dei consumatori. (Spm)