- Le sanzioni occidentali non hanno basi legali e non sono legate alla situazione attuale in Ucraina. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'emittente televisiva "Rossija 24". Inoltre Zakharova sostiene che l'Occidente stia distruggendo tutte le basi del diritto internazionale finora in vigore. (Rum)