Ucraina: Blinken, violazioni diritti umani russe aumentano "di ora in ora"

- Le violazioni dei diritti umani della Russia in Ucraina stanno "aumentando di ora in ora". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken rivolgendosi al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite."Gli attacchi russi stanno colpendo scuole, ospedali ed edifici residenziali e stanno distruggendo infrastrutture critiche", ha affermato Blinken. "Autobus civili, automobili e ambulanze sono stati tutti colpiti da bombardamenti", afferma Blinken. Il segretario di Stato ha affermato anche che il Cremlino sta "intensificando la sua repressione all'interno della Russia", minacciando i cittadini di pene detentive sino a vent'anni qualora dovessero esprimere il loro appoggio all'Occidente. Le azioni della Russia devono essere condannate "fermamente e inequivocabilmente", ha concluso Blinken. (Nys)