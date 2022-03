Argentina: presidente Fernandez alle camere, minuto di silenzio per vittime invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha chiesto oggi alle camere riunite un minuto di silenzio in onore alle vittime dell'invasione russa in Ucraina. Lo ha fatto prima di iniziare il tradizionale discorso del capo di Stato in parlamento in occasione dell'inizio dei lavori parlamentari. "Se il mondo non capisce che questo è il momento preciso di dare un'opportunità alla pace l'umanità sarà condannata a soffrire l'indecenza dei potenti" ha affermato al termine del minuto di silenzio osservato da tutto il parlamento e concluso con un lungo applauso. (Abu)