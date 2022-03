Ucraina: Felicori, ospiteremo balletto Opera Kiev in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Non appena possibile, ospiteremo la Compagnia di balletto dell'Opera di Kiev in Emilia-Romagna, per una tournée nei teatri della regione. Riteniamo che anche la cultura sia un modo importante per manifestare solidarietà e sostegno a un popolo". Così l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori, dopo i recenti contatti con la Sovrintendenza del teatro ucraino: "A partire da una notizia di stampa che dava la compagnia a Parigi, alla ricerca di solidarietà internazionale, d'accordo col presidente Bonaccini e con la collaborazione della Fondazione della Danza di Reggio Emilia abbiamo raccolto la piena e appassionata disponibilità dei teatri dell'Emilia-Romagna ad ospitare anche subito una tournée della Compagnia di balletto dell'Opera di Kiev". Purtroppo, "quest'occasione concreta e immediata di incontro e sostegno è ora impossibile. La tournée a Parigi è stata annullata e la Compagnia è a Kiev. Il teatro è chiuso. La città, come è noto, è quasi accerchiata". Felicori ha concluso: "Siamo dunque entrati in contatto con la Sovrintendenza del teatro ucraino, dichiarandoci pronti all'ospitalità non appena possibile. La Soprintendente ci ha ringraziato, sottolineando come sia per il teatro che per i singoli artisti questa solidarietà è fondamentale. Si è detta riconoscente anche per la inattesa rapidità di reazione della nostra proposta. L'augurio suo e di tutti noi è che venga rapidamente il tempo per il ritorno della cultura".(Ren)