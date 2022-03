Ucraina: Francia, titoli di soggiorno prolungati di 90 giorni per gli ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli di soggiorno dei cittadini ucraini in Francia verranno prolungati di 90 giorni. Lo ha dichiarato in un punto stampa il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin. La decisione riguarda "tutti gli ucraini che hanno un titolo di soggiorno che termina nei prossimi giorni o nelle prossime settimane", ha detto il ministro. La Francia inoltre proporrà "che la Commissione europea sblocchi quello che si chiama la protezione temporanea", ha detto Darmanin, spiegando che si tratta di un titolo simile ad una forma di asilo sul territorio rinnovabile ogni sei mesi per tre anni.(Frp)