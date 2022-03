Imprese: Tavares (Stellantis), dimensione mercato europeo va protetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve proteggere la dimensione del mercato automobilistico, che rappresenta un fattore cruciale per il futuro degli stabilimenti. Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, rispondendo ad una domanda sulle prospettive per gli stabilimenti italiani del Gruppo durante la presentazione del nuovo piano strategico “Dare Forward 2030”. “In Europa ci sono forti restrizioni all’utilizzo delle automobili, tanto che il numero annuale di vetture vendute è crollato a 15 milioni rispetto ai 18 pre-Covid: con un ritorno ad una condizione di buona salute, Stellantis ha tutte le capacità in termini di brand e investimenti per proteggere, se non aumentare, la sua quota di mercato”, ha spiegato, aggiungendo che in caso contrario potrebbero esserci dei contraccolpi. “L’Europa e in singoli paesi devono quindi chiedersi se vogliono proteggere la libertà di movimento e un’industria tecnologica come quella automobilistica: si tratta di un tema da affrontare a livello politico, e non imprenditoriale”, ha concluso. (Rin)