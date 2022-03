Ucraina: Onu lancia appello d'emergenza da 1,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite e i partner umanitari hanno lanciato oggi un appello d'emergenza coordinato per un totale di 1,7 miliardi di dollari per fornire urgentemente sostegno umanitario alle persone in Ucraina e ai rifugiati nei Paesi vicini. Lo rende noto l'Onu in un comunicato. L'escalation del conflitto ha innescato un aumento immediato e vertiginoso dei bisogni umanitari data l'interruzione delle forniture e dei servizi essenziali e la fuga dei civili dai combattimenti. L'Onu stima che 12 milioni di persone all'interno dell'Ucraina avranno bisogno di soccorso e protezione, mentre più di 4 milioni di rifugiati ucraini potrebbero aver bisogno di protezione e assistenza nei paesi vicini nei prossimi mesi. "Le famiglie con bambini piccoli sono nascoste negli scantinati e nelle stazioni della metropolitana o fuggono per salvarsi la vita al suono terrificante delle esplosioni e delle sirene", ha affermato il sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. "Il numero delle vittime sta aumentando rapidamente. Questa è l'ora più buia per il popolo dell'Ucraina. Dobbiamo incrementare la nostra risposta ora per proteggere le vite e la dignità dei cittadini ucraini. Dobbiamo rispondere con compassione e solidarietà", ha aggiunto. L'appello d'emergenza chiede 1,1 miliardi di dollari per assistere 6 milioni di persone in Ucraina per un periodo iniziale di tre mesi. Il programma include assistenza multiuso in contanti per le persone più vulnerabili, assistenza alimentare, acqua e servizi igienici, sostegno all'assistenza sanitaria e ai servizi educativi, e assistenza per la ricostruzione delle case danneggiate. (segue) (Res)