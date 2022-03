Ucraina: Onu lancia appello d'emergenza da 1,7 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano mira anche a fornire sostegno alle autorità per mantenere e stabilire centri di transito e accoglienza per gli sfollati e prevenire la violenza di genere. Gli operatori umanitari avranno bisogno di un accesso sicuro e senza ostacoli a tutte le aree colpite dal conflitto, secondo i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza operativa. Con oltre mezzo milione di rifugiati fuggiti dall'Ucraina nei Paesi vicini solo negli ultimi cinque giorni, e molti altri previsti, il sostegno è necessario anche per soddisfare le esigenze pressanti di coloro che cercano protezione fuori dal Paese. "Stiamo assistendo a quella che potrebbe diventare la più grande crisi di rifugiati in Europa del secolo", ha affermato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. "Abbiamo visto un'enorme solidarietà e ospitalità da parte dei Paesi vicini nell'accogliere i rifugiati, anche da parte delle comunità locali e dei privati cittadini, e sarà necessario molto più sostegno per assistere e proteggere i nuovi arrivati", ha aggiunto. Un Piano di risposta regionale per i rifugiati (Rrp) per la situazione in Ucraina chiede una somma preliminare di 550,6 milioni di dollari per aiutare i rifugiati in Polonia, Repubblica Moldova, Ungheria, Romania e Slovacchia, così come in altri Paesi della regione, al fine di aiutare i Paesi ospitanti a fornire riparo, articoli umanitari di emergenza, assistenza in denaro, salute mentale e sostegno psicosociale a coloro che sono fuggiti dall'Ucraina, comprese le persone con bisogni specifici, come i bambini non accompagnati. (Res)